Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро-2024

На станицах портала «Евро-Футбол.Ру» проходит голосование, посвященное чемпионату Европы – 2024. Наши читатели выбрали восемь сборных, которые выйдут в четвертьфинал престижного турнира.

Исходя из промежуточных итогов голосования, в 1/4 финала Евро должны пробиться сборные Испании, Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Австрии, Англии и Италии.

Напомним, что чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая в финале Евро-2020 команду Англии.