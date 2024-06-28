Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о встрече сборных Италии и Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Швейцария – сильный соперник. Эту команду тяжело обыграть. У Италии нет секретов для Швейцарии, мы играли с ними несколько раз за последние годы. Это будет наша новая встреча. Надеюсь, все пройдет так, как нужно нам», - передает слова Буффона пресс-служба УЕФА.
Поединок 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 между сборными Италии и Швейцарии состоится в субботу, 29 июня. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.
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