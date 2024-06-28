Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024

«Швейцария – сильный соперник. Эту команду тяжело обыграть. У Италии нет секретов для Швейцарии, мы играли с ними несколько раз за последние годы. Это будет наша новая встреча. Надеюсь, все пройдет так, как нужно нам», - передает слова Буффона пресс-служба УЕФА.