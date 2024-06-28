Фиаско хорватов и сербов: Провалы Евро-2024

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам вспомнить пятёрку сборных, которые провалились на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Сборная Сербии

В очередной раз сербская команда, обладая отличным составом, провалилась на большом турнире. Сербов считали претендентами на выход из группы, но по итогу подопечные Драгана Стойковича ни разу не победили и заняли последнюю строчку в квартете с англичанами, датчанами и словенцами. В трёх матчах сербы забили всего лишь один гол, и это притом что в составе есть такие ребята, как Влахович, Митрович, Милинкович-Савич, Тадич, Йович и Костич. При этом сербская команда и пропустила всего лишь дважды, но с атакой совсем всё плохо было у подопечных Стойковича. Некоторые эксперты уже успели обвинить тренера в том, что он не сумел объединить футболистов и сделать из них команду, но и игроков не стоит выгораживать.

Сборная Хорватии

На последнем чемпионате мира в Катаре хорватская сборная выиграла бронзовые медали, а до этого на мундиале в России в 2018 году «шашечные» и вовсе остановились в одном шаге от трофея. Хорватские звёзды моложе не становятся. Для некоторых этот Евро и вовсе может стать последним. Тем досаднее , что в первом же матче на турнире хорваты крупно проиграли Испании со счётом 0:3. Во втором матче «шашечные» на последних минутах упустили победу над Албанией. В последнем поединке подопечным Златко Далича обязательно нужно было победить Италию, для того чтобы выйти в плей-офф. В начале второго тайма нестареющий Лука Модрич не забил пенальти, но через минуту забил с игры. Всё шло по плану хорватов, но на восьмой компенсированной минуте итальянцы отыгрались и отправили команду Далича домой. Самое грустное — лицо Модрича после того, как «Скуадра адзурра» отыгралась. Лука очень старался тащить как в лучшие годы, но на этом турнире этого не хватило. Последний «крестовый поход» Хорватии за трофеем завершился обидным провалом.

Сборная Украины

Многие эксперты называют это поколение украинской сборной чуть ли не золотым, так что ожидания от команды Сергея Реброва были большие. В первом же туре сборная Украины с Луниным, Мудриком, Зинченко, Цыганковым и Довбиком в составе крупно влетела Румынии со счётом 0:3. Во втором матче украинцы в волевом стиле сумели вырвать победу у Словакии со счётом 2:1, но вопросы по поводу качества игры всё равно остались. В заключительном туре украинской команде нужно было побеждать Бельгию. В итоге всё закончилось нулевой ничьей и вылетом Украины с турнира. С треском провалился голкипер «Реала» Андрей Лунин, который после разгрома от Румынии уступил место в воротах Трубину. Слабо выступили Артём Довбик и Михаил Мудрик. Большую порцию критики получил опытный полузащитник Тарас Степаненко. Всем игрокам досталось, и вполне справедливо, хотя, конечно, обидно занимать последнее место с четырьмя очками в активе.

Сборная Польши

Ещё одна сборная с отличными игроками в составе, но с очень слабыми результатами на этом Евро. Поляки в стыковых отборочных матчах не пустили на турнир сборную Уэльса, но сами ничего на стадионах Германии не сумели показать. Главная звезда польской сборной Роберт Левандовски из-за повреждения только в последнем матче с французами смог выйти в стартовом составе. Первый номер польской команды Войцех Щесны в последнем туре уступил место в воротах Лукашу Скорупски, который, кстати, смотрелся лучше своего более звёздного коллеги по цеху. Остальные игроки себя особо ничем не проявили, что и стало причиной последнего места поляков в группе.

Сборная Чехии

Вот кому должно быть обидно вылететь с Евро-2024 на стадии группового этапа, так это чешской команде. Подопечные Ивана Гашека вполне могли рассчитывать хотя бы на третье место в своём квартете, но по итогу чешские футболисты смогли разжиться лишь одним баллом. Вроде бы и в каждом матче забивали чехи, и играли неплохо, но так и не смогла дружина Гашека ни разу победить. Слабее ожиданий сыграли футболисты «Вест Хэма» Соучек и Цоуфал, смазанным получился турнир для Патрика Шика. Не выстрелил никто из молодых игроков. В общем, нужно чехам проделать серьёзную работу над ошибками и готовиться к следующему крупному турниру, на который, правда, ещё нужно будет попасть.

Андрей Гулидов