Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Фиаско хорватов и сербов: Провалы Евро-2024

28 Июня 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам вспомнить пятёрку сборных, которые провалились на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Сборная Сербии

В очередной раз сербская команда, обладая отличным составом, провалилась на большом турнире. Сербов считали претендентами на выход из группы, но по итогу подопечные Драгана Стойковича ни разу не победили и заняли последнюю строчку в квартете с англичанами, датчанами и словенцами. В трёх матчах сербы забили всего лишь один гол, и это притом что в составе есть такие ребята, как Влахович, Митрович, Милинкович-Савич, Тадич, Йович и Костич. При этом сербская команда и пропустила всего лишь дважды, но с атакой совсем всё плохо было у подопечных Стойковича. Некоторые эксперты уже успели обвинить тренера в том, что он не сумел объединить футболистов и сделать из них команду, но и игроков не стоит выгораживать.

Сборная Хорватии

На последнем чемпионате мира в Катаре хорватская сборная выиграла бронзовые медали, а до этого на мундиале в России в 2018 году «шашечные» и вовсе остановились в одном шаге от трофея. Хорватские звёзды моложе не становятся. Для некоторых этот Евро и вовсе может стать последним. Тем досаднее , что в первом же матче на турнире хорваты крупно проиграли Испании со счётом 0:3. Во втором матче «шашечные» на последних минутах упустили победу над Албанией. В последнем поединке подопечным Златко Далича обязательно нужно было победить Италию, для того чтобы выйти в плей-офф. В начале второго тайма нестареющий Лука Модрич не забил пенальти, но через минуту забил с игры. Всё шло по плану хорватов, но на восьмой компенсированной минуте итальянцы отыгрались и отправили команду Далича домой. Самое грустное — лицо Модрича после того, как «Скуадра адзурра» отыгралась. Лука очень старался тащить как в лучшие годы, но на этом турнире этого не хватило. Последний «крестовый поход» Хорватии за трофеем завершился обидным провалом.

Сборная Украины

Многие эксперты называют это поколение украинской сборной чуть ли не золотым, так что ожидания от команды Сергея Реброва были большие. В первом же туре сборная Украины с Луниным, Мудриком, Зинченко, Цыганковым и Довбиком в составе крупно влетела Румынии со счётом 0:3. Во втором матче украинцы в волевом стиле сумели вырвать победу у Словакии со счётом 2:1, но вопросы по поводу качества игры всё равно остались. В заключительном туре украинской команде нужно было побеждать Бельгию. В итоге всё закончилось нулевой ничьей и вылетом Украины с турнира. С треском провалился голкипер «Реала» Андрей Лунин, который после разгрома от Румынии уступил место в воротах Трубину. Слабо выступили Артём Довбик и Михаил Мудрик. Большую порцию критики получил опытный полузащитник Тарас Степаненко. Всем игрокам досталось, и вполне справедливо, хотя, конечно, обидно занимать последнее место с четырьмя очками в активе.

Сборная Польши

Ещё одна сборная с отличными игроками в составе, но с очень слабыми результатами на этом Евро. Поляки в стыковых отборочных матчах не пустили на турнир сборную Уэльса, но сами ничего на стадионах Германии не сумели показать. Главная звезда польской сборной Роберт Левандовски из-за повреждения только в последнем матче с французами смог выйти в стартовом составе. Первый номер польской команды Войцех Щесны в последнем туре уступил место в воротах Лукашу Скорупски, который, кстати, смотрелся лучше своего более звёздного коллеги по цеху. Остальные игроки себя особо ничем не проявили, что и стало причиной последнего места поляков в группе.

Сборная Чехии

Вот кому должно быть обидно вылететь с Евро-2024 на стадии группового этапа, так это чешской команде. Подопечные Ивана Гашека вполне могли рассчитывать хотя бы на третье место в своём квартете, но по итогу чешские футболисты смогли разжиться лишь одним баллом. Вроде бы и в каждом матче забивали чехи, и играли неплохо, но так и не смогла дружина Гашека ни разу победить. Слабее ожиданий сыграли футболисты «Вест Хэма» Соучек и Цоуфал, смазанным получился турнир для Патрика Шика. Не выстрелил никто из молодых игроков. В общем, нужно чехам проделать серьёзную работу над ошибками и готовиться к следующему крупному турниру, на который, правда, ещё нужно будет попасть.

Андрей Гулидов


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Чехии евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
28 Июня 2024 в 14:32
Югославия в своё время избежала бы такого фиаско ...
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Хвича обратится к Роналду с просьбой Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Месси: Я не такой, как Роналду Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
15:18 · Чемпионат Европы 2024
Аллегри хочет возглавить сборную Сербии слухи
15:15 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024 1
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев объяснил, почему важно показывать Евро-2024 в России
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Орлов назвал Якина выдающимся тренером
14:04 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии
13:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду 1
11:52 · Чемпионат Европы 2024
«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024 1
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт» 5
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Роналду злится, так как не может забить на Евро»
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро-2024 1
09:48 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024
09:41 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду - лидер по офсайдам на Евро-2024 1
Все новости