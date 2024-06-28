Криштиану Роналду - лидер по офсайдам на Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду чаще всех попадал в положение вне игры на групповой стадии чемпионата Европы – 2024. 39-летний нападающий оказался в офсайде пять раз.

На групповом этапе сборная Португалии одержала две победы и потерпела одно поражение. Роналду не забил голов, отметившись лишь одной результативной передачей.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Словении. Игра пройдет 1 июля.

Евро-2024 проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.