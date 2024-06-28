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Чемпионат Европы по футболу 2024

Яркая Австрия и сенсационная Грузия: Открытия Евро-2024

28 Июня 2024 • 11:00 Комментировать

На Евро-2024, который проходит в Германии, завершился групповой этап. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам вспомнить сборные, которые приятно удивили футбольную общественность своей игрой и результатами.

Сборная Австрии

Приятно удивили на групповом этапе футболисты австрийской сборной. Подопечные Ральфа Рангника не очень удачно начали турнир. Австрия минимально проиграла Франции со счётом 0:1, да ещё и забила себе сама. Зато в оставшихся двух матчах дружина Рангника одержала две яркие победы и забила шесть мячей. Это помогло Австрии занять первое место в квартете с такими топ-командами, как Франция и Нидерланды. Такие впечатляющие результаты на время утихомирили фанатов «Манчестер Юнайтед» и московского «Локомотива», которые до сих пор недобрым словом поминают времена работы Рангника. У Австрии сейчас ещё и не самая сложная сетка плей-офф. Если австрийцы не сбавят обороты, то вполне могут дойти до полуфинала, что станет уже по-настоящему большой сенсацией.

Сборная Словении

Вот от кого не ожидали подвигов, так это от Словении. Скромная команда Матьяжа Кека ни разу не победила на групповом этапе, но и ни разу не проиграла. Этих трёх очков хватило словенцам для того, чтобы с третьего места в группе выйти в плей-офф и совершить маленькую сенсацию. Главной звездой этой сборной Словении можно назвать голкипера Яна Облака, который внушает уверенность своим защитникам. Даже Ваня Дркушич из «Сочи» с Облаком за спиной иногда выглядел как игрок уровня мадридского «Атлетико». Если без шуток, то Дркушич был действительно хорош. Ещё запомнились защитники Карничник и Янжа, которые отметились забитыми мячами. А вот с форвардами у Словении всё не так хорошо, как хотелось бы. Дальше первого раунда подопечные Кека вряд ли пройдут, но и выход в плей-офф – это уже огромнейший успех.

Сборная Румынии

От румынской команды вообще никто ничего не ожидал, так как на последних крупных турнирах Румыния показывала не самые выдающиеся результаты. Зато в первом же матче на Евро-2024 подопечные Эдварда Йорденеску разгромили Украину со счётом 3:0. Дальше последовало поражение от Бельгии и ничья со словаками, но в итоге всего этого хватило для первого места в группе. Состав у Румынии такой, что даже большие любители футбола вряд ли смогут оперативно назвать хотя бы десять игроков, но тем ценнее выход в 1/8 финала, да ещё и с первого места. Из футболистов приятное впечатление оставил Рэзван Марин, который забил два мяча в трёх матчах. Кажется, румынский полузащитник может в скором времени сменить скромный «Эмполи» на более солидный клуб.

Сборная Словакии

Ещё один представитель группы Е, где все четыре команды набрали по четыре очка. Словакия в первом же матче совершила огромную сенсацию. Подопечные Франческо Кальцоны неожиданно обыграли грозных бельгийцев со счётом 1:0. После этого словаки умудрились проиграть Украине, хотя вели в счёте, а затем разошлись миром с румынами. По итогу сборная Словакии заняла третье место и отправилась в 1/8 финала, где команду Кальцоны ждут скучные, но всё ещё мощные англичане. Главной звездой словацкой сборной на групповом этапе можно назвать форварда «Славии» Ивана Шранца, который записал в свой актив два гола. Неплохо себя проявили и более известные ребята, вроде Шкриньяра, Лоботки и Дуды, но всё же выход в плей-офф для этой Словакии — потолок.

Сборная Грузии

Главной сенсацией группового этапа Евро-2024 можно смело называть грузинскую сборную. Дебютанты чемпионатов Европы в первом же матче с турками показали, что с настроем и уровнем мастерства у них всё в полном порядке. Турция тогда победила со счётом 3:1, но Грузия оставила приятное впечатление. Во втором туре подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с чехами, но главный подвиг грузинская команда совершила в игре с португальцами. Голы Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе принесли Грузии победу со счётом 2:0, третье место в группе и выход в плей-офф. Если Хвича выглядел немного потерянным в первых двух матчах турнира, то вот Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа с тремя голами в активе. Роскошно себя проявил голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили. В 1/8 финала Грузии предстоит встретиться с Испанией, которая одержала три победы в трёх матчах и ни разу не пропустила, но есть ощущение, что грузины смогут хорошенько потрепать нервы «красной фурии».

Андрей Гулидов


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