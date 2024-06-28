Скучные англичане и французы: Разочарования Евро-2024

На чемпионате Европы-2024 закончился групповой этап, который подарил несколько неожиданных результатов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам вспомнить о сборных, которые разочаровали своей игрой на групповой стадии.

Сборная Англии

Английскую сборную уже не поругал только ленивый. Команда под руководством Гарета Саутгейта показала очень слабую игру, но самое главное, что матчи «трёх львов» можно было смело использовать в качестве снотворного. Некоторые болельщики откровенно засыпали на матчах английской сборной, которая за три встречи на групповом этапе смогла одержать лишь одну победу и забить только два гола. Этого вполне хватило дружине Саутгейта для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места, но дальше с такой игрой будет очень тяжело. В этой сборной Англии даже выделить особо некого. Фил Фоден, Джуд Беллингем и Гарри Кейн, которые провели роскошные сезоны на клубном уровне, в сборной как будто бы не понимают, что им нужно делать и куда пинать мяч. Очень много ошибок допускает обычно надежный Деклан Райс, который в минувшем сезоне чуть было не выиграл чемпионство в АПЛ вместе с лондонским «Арсеналом». Есть вопросы у фанатов и по поводу выбора состава. Саутгейт практически не использовал Коула Палмера, Энтони Гордона и Олли Уоткинса. Зато во всех трёх матчах выходил Конор Галлахер. В общем, на бумаге состав у англичан один из самых мощных на турнире, но на деле это пока никак не проявляется. Это похоже на то, как если бы у тебя в гараже был «Астон Мартин», а ты ездил бы на нём как на «Москвиче».

Сборная Франции

Если Англия при одной победе смогла занять первое место в своей группе, то вот одна из лучших европейских сборных последних лет в лице Франции умудрилась финишировать второй в своём квартете. Дружина Дидье Дешама с очень звёздным составом в итоге уступила лидерство Австрии. Главный же нюанс заключается в том, что Франция за три матча группового этапа ни разу не забила с игры. Один раз соперник отправил мяч в свои ворота, а в ещё одном случае Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Для новоиспечённого форварда «Реала» турнир пока получается неудачным. В концовке первого матча с австрийцами Мбаппе получил перелом носа. Вторую игру с Нидерландами звёздный форвард пропустил, а в последнем матче с поляками Мбаппе явно чувствовал себя не в своей тарелке. Всё же специальная защитная маска немного мешает Килиану. Слабо выглядят и остальные звёздные французы, а именно Усман Дембеле, Адриен Рабио, Антуан Гризманн и Тео Эрнандес. Зато приятно удивил Нголо Канте, который доказал, что за год игры в чемпионате Саудовской Аравии не растерял свои навыки топового опорника.

Сборная Нидерландов

Команда под шефством Рональда Кумана смогла выйти в плей-офф только с третьего места в группе, хотя отрезками нидерландская сборная показывала неплохую игру. Началось всё для «оранжевых» с трудовой победы над Польшей. Затем последовали нули с французами, а в заключительной игре подопечные Кумана уступили Австрии со счётом 2:3. С атакой у Нидерландов всё более или менее неплохо. Тот же Коди Гакпо в трёх матчах забил два гола. В роли джокера со скамейки неплохо использовался Вегхорст, старался Хави Симонс. Зато с обороной у «оранжевых» возникли серьёзные сложности. Ван Дейк, де Врей и Аке выступили заметно слабее, чем в своих клубах. С такой звёздной, но нестабильной обороной нидерландской команде будет очень непросто далеко пройти на этом Евро.

Сборная Италии

Действующие чемпионы Европы настолько эффектно начали защиту титула, что уже на 22-й секунде пропустили гол в матче с Албанией. В итоге «Скуадра адзурра» в волевом стиле обыграла «албанских орлов» со счётом 2:1, но вот так начинать большой и престижный турнир точно не стоит. В матчах с Испанией и Хорватией подопечным Спаллетти повезло. В первом случае итальянцам удалось избежать разгрома, за что спасибо нужно сказать Доннарумме. Кажется, что переход Матвея Сафонова действительно подстегнул итальянского голкипера, который в некоторых моментах совершал просто фантастические сейвы. В матче с хорватами подопечные Спаллетти спаслись от поражения на последних секундах. Да, итальянцы даже в случае поражения выходили бы в плей-офф, но соперник в первом раунде был бы более мощным, чем попавшаяся в итоге Швейцария. По матчам в группе было заметно, что итальянцам не хватает скорости. Если Спаллетти не найдёт, как оперативно это исправить, то дальше второго раунда Италия не пройдёт.

Сборная Бельгии

Бельгийцы под руководством Доменико Тедеско очень здорово прошли отборочный этап, да и группа на Евро-2024 попалась «дьяволам» не самая сложная. И в первом же матче бельгийские футболисты умудрились опростоволоситься. Команда Тедеско минимально уступила словакам, которых многие эксперты вообще называли главными аутсайдерами турнира. Во второй игре сборная Бельгии исправилась и забила два безответных мяча в ворота румынской команды. В заключительном туре бельгийцы разошлись нулевой ничьей с Украиной. «Дьяволы» заняли второе место в группе и сразу же в 1/8 финала попали на французов. Кажется, что уже совсем скоро Тедеско пожалеет, что не взял на турнир голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Главным же действующим лицом у Бельгии на групповой стадии был Ромелу Лукаку, который уже стал своеобразным мемом. Коренастый форвард забил три мяча, но все они были отменены, а ещё, уже традиционно для себя, запорол много моментов. Конечно, есть вариант, что «Биг Рома» прорвёт в плей-офф, но верится в это с большим трудом.

Андрей Гулидов