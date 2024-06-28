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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024

28 Июня 2024 • 09:24 Комментировать

Российский тренер Игорь Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

Испания оставляет такое впечатление, что они играют со стороны силы, контролируют мяч, при потере мяча накрывают. Выделю их. Мне нравится, как они играют, их стиль, посыл», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Испании одержала три победы на групповой стадии чемпионата Европы и вышла в 1/8 финала. Следующим соперником «красной фурии» будет национальная команда Грузии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Игорь Шалимов
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