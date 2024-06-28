Тренер Франции Дешам предъявил претензии Жиру

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам недоволен нападающим Оливье Жиру. Об этом рапортует Lequipe.

Согласно данным источника, специалист обвинил футболиста в отсутствии целеустремленности. Дешам считает, что нападающий не сможет вытащить команду в важных матчах Евро. Сам Оливье не хочет быть обузой для коллектива и пытается улучшить свою игру.

На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 Жиру принял участие в трех встречах, не отметившись голевыми действиями.

Сборная Франции финишировала на втором месте в своей группе и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Дешама встретится с Бельгией.