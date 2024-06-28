Аршавин назвал звезду сборной Бельгии главным неудачником Евро-2024

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о поединке между Францией и Бельгией в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

«Что касается матча Бельгии и Франции, по закону жанра прорвать должно Лукаку, но раз я ставлю на Францию, то я этого не хочу. Мне кажется, он самый главный неудачник этого Евро», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между сборными Франции и Бельгии состоится 1 июля на стадионе в Дюссельдорфе. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.