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Чемпионат Европы по футболу 2024

Звёздный игрок вернулся в сборную Англии на Евро-2024

28 Июня 2024 • 08:11 Комментировать

Атакующий полузащитник Фил Фоден вернулся в расположение сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты Mail Online.

Ранее стало известно, что 24-летний вингер покинул лагерь национальной команды из-за рождения третьего ребенка. Эту причину подтвердила футбольная ассоциация Англии.

На чемпионате Европы Фоден принял участие в трех поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять баллов в трех встречах. Подопечные Гарета Саутгейта вышли в 1/8 финала Евро-2024, где померяются силами с командой Словакии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Фил Фоден
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