Звёздный игрок вернулся в сборную Англии на Евро-2024

Атакующий полузащитник Фил Фоден вернулся в расположение сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты Mail Online.

Ранее стало известно, что 24-летний вингер покинул лагерь национальной команды из-за рождения третьего ребенка. Эту причину подтвердила футбольная ассоциация Англии.

На чемпионате Европы Фоден принял участие в трех поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять баллов в трех встречах. Подопечные Гарета Саутгейта вышли в 1/8 финала Евро-2024, где померяются силами с командой Словакии.