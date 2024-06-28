Дюгарри: «Если Франция не победит такую Бельгию, то ей нечего делать на Евро»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился ожиданиями от встречи между сборными Франции и Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Это слабая Бельгия. На их игру больно смотреть. Да, у этой команды есть индивидуально сильные футболисты, но я не вижу, чего стоит бояться Франции. Если мы не победим такую Бельгию, то нам нечего делать на Евро», - передает слова Дюгарри RMC Sport.
Поединок между сборными Франции и Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы состоится в понедельник, 1 июня, на стадионе в Дюссельдорфе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Бан пользователя