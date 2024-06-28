Дюгарри: «Если Франция не победит такую Бельгию, то ей нечего делать на Евро»

«Это слабая Бельгия. На их игру больно смотреть. Да, у этой команды есть индивидуально сильные футболисты, но я не вижу, чего стоит бояться Франции. Если мы не победим такую Бельгию, то нам нечего делать на Евро», - передает слова Дюгарри RMC Sport.