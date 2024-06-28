Карвахаль: «Никто не считал сборную Испании фаворитом Евро»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о выступлении сборной Испании на Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте безупречно провела групповой этап, выиграв все три матча и не пропустив ни одного гола. В 1/8 финала «красной фурии» будет противостоять сборная Грузии.

«Никто не считал нас фаворитами турнира, и сейчас это можно рассматривать как преимущество – мы можем играть с большей свободой. Мы доказали, что достойны называться в числе главных претендентов на победу. Впереди плей-офф, очень длинный и сложный путь. Для начала нам нужно сосредоточиться на игре с Грузией», – поведал в интервью AS Карвахаль.

Встреча сборных Испании и Грузии состоится 30 июня.