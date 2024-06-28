Ямаль: «Надеюсь, добьюсь хотя бы половины того, что смог Месси»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

16-летнего футболиста всё чаще называют преемником легендарного аргентинца в «Барселоне». Вполне вероятно, что уже скоро испанец получит десятый номер, под которым выступал Месси до своего ухода из клуба.

«Месси – лучший игрок в истории. Невероятно, что меня сравнивают с ним, но никто не может быть на его уровне. Надеюсь, в своей карьере я смогу достичь хотя бы половины того, что удалось Лео», – приводит Barca Universal высказывания Ямаля, успевшего провести 51 матч за «Барселону» и 10 раз сыгравшего за сборную Испании.