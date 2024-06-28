Кроос с отрывом возглавляет рейтинг игроков с наибольшим количеством точных передач на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос чаще всех совершал точные передачи в поединках группового этапа чемпионата Европы.

34-летний игрок успешно отдал 326 пасов товарищам по команде (95% от общего количества). Ближайший преследователь Крооса среди полузащитников – Николо Барелла из сборной Италии – отдал 221 точную передачу. Третье место осталось за Жоржиньо (219), который также представляет цвета «скуадры адзурры».

Сборная Германии финишировала первой в своей группе, набрав семь очков. 29 июня коллектив Юлиана Нагельсманна сыграет против сборной Дании в 1/8 финала домашнего для себя турнира.