Давид Вилья оценил перспективы сборной Испании на Евро-2024

Знаменитый экс-нападающий Давид Вилья рассказал, чего ждёт от сборной Испании на чемпионате Европы.

Испанцы стали единственной командой, завершившей групповой этап с тремя победами. В 1/8 финала «красная фурия» встретится со сборной Грузии. Матч пройдёт 30 июня.

«Думаю, Испания может пройти очень далеко. Своей игрой ребята дают нам повод для гордости. Я рад, что сейчас у команды есть реальный шанс вновь выиграть чемпионат Европы.

Я верю в успех Испании, но победитель только один, добиться этого будет трудно. Посмотрим, получится ли продолжить в том же духе. Впереди игра со сборной Грузии, которая обязательно усложнит жизнь испанцам. Нужно идти к цели от матча к матчу», – цитирует Mundo Deportivo Вилью.