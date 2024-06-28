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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин считает, что сборная Швейцарии выбьет итальянцев с Евро

28 Июня 2024 • 00:04 Комментировать
Швейцария
...
Италия
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29.06 19:00

Андрей Аршавин, бывший игрок сборной России и бронзовый призёр Евро-2008 рассказал, почему верит в успех швейцарской сборной в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Напомним, что в соперниках у Швейцарии сборная Италии, которая еле выбралась из группы, набрав четыре очка.

«Мне кажется, что швейцарцы победят. Но не сказал бы, что это будет неожиданность. Для меня итальянцы невнятно смотрятся на этом Евро. В остальных парах все фавориты должны победить», - говорит Аршавин для «Матч ТВ».

Напомним, что поединок сборных Швейцарии и Италии пройдёт 29 июня, это грядущая суббота на Олимпийском стадионе в Берлине.

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