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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мусиала рассказал, какой игрок его впечатлил на Евро-2024

27 Июня 2024 • 22:30 Комментировать
Испания
...
Грузия
30.06 22:00

У немецкого футболиста Джамала Мусиалы спросили, какой игрок его впечатлил на чемпионате Европы – 2024.

Полузащитник заявил, что ему понравился вингер сборной Испании Ламин Ямаль.

- Он мне понравился на этом турнире. Мне нравятся футболисты, которые хорошо играют в ситуациях один в один, смелы и делают игру более яркой, - передаёт слова полузащитника сборной Германии Bayern & Germany.

Ямаль на проходящем в Германии Евро сыграл во всех трёх матчах и отметился одним ассистом на партнёра по сборной Испании. Его команда в 1/8 финала сыграет против Грузии, встреча пройдёт 30 июня и начнётся в 22:00 по мск.

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