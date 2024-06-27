Мусиала рассказал, какой игрок его впечатлил на Евро-2024

У немецкого футболиста Джамала Мусиалы спросили, какой игрок его впечатлил на чемпионате Европы – 2024.

Полузащитник заявил, что ему понравился вингер сборной Испании Ламин Ямаль.

- Он мне понравился на этом турнире. Мне нравятся футболисты, которые хорошо играют в ситуациях один в один, смелы и делают игру более яркой, - передаёт слова полузащитника сборной Германии Bayern & Germany.

Ямаль на проходящем в Германии Евро сыграл во всех трёх матчах и отметился одним ассистом на партнёра по сборной Испании. Его команда в 1/8 финала сыграет против Грузии, встреча пройдёт 30 июня и начнётся в 22:00 по мск.