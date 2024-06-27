Футболист сборной Бельгии: «Я очень, очень сильно боюсь Мбаппе»

Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии, высказался перед матчем с национальной командой Франции в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Футболист, в частности, с иронией ответил на вопрос о лидере французской сборной Килиане Мбаппе.

- Игра против Франции будет тяжёлой, у них одна из лучших команд на Евро-2024 и в принципе за последние десять лет. Я очень, очень сильно боюсь Мбаппе, - передаёт слова игрока французской сборной Sports.fr.

Напомним, команда Доменико Тедеско заняла второе место в своей группе, Франция также расположилась на второй строчке. Встреча между этими командами пройдёт 1 июня, начало – в 19:00 по мск.