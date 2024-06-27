Статистики назвали худшую команду группового этапа Евро-2024

Авторитетный статистический портал Whoscored назвал самую худшую команду прошедшего группового этапа Евро-2024 в Германии. Ей стала сборная Шотландии, которая завершила группу А с одним лишь набранным баллом в активе. «Горцы» проиграли сборной Германии (1:5), сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1) и проиграли минимально сборной Венгрии. За свою игру команда получила самый низший балл – 6.24.

В то же время в число лучших команд группового этапа вошли сборные Германии (6.89), Испании (6.97) и Франции (6.66). Четвёртой стала сенсационно пробившаяся в плей-офф сборная Грузии (6.66).