Корнеев не считает, что матч между Словакией и Румынией был договорным

По мнению экс-тренера сборной России Игоря Корнеева, встреча 3-го тура Евро-2024 между Словакией и Румынией не носила договорной характер.

Напомним, перед игрой обе национальные команды устраивала ничья, чтобы пройти в плей-офф. Незадолго до начала матча коэффициенты на ничью резко упали, а на победу той или иной команды возросли.

- Никакого договорняка не было. Кто смотрел матч, тот видел, что на протяжении всей игры была обоюдоострая борьба, обе команды хотели забить. Соперники не думали о ничьей, - сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Словакия в 1/8 финала встретится с Англией, матч пройдёт 30 июня и начнётся в 19:00 по мск. Соперником Румынии стали Нидерланды, игра состоится 2 июля.