Губерниев обратился к тем, кто против трансляций Евро-2024 в России

Некоторые люди, в частности легенда хоккея Вячеслав Фетисов, выступают против трансляций в России матчей чемпионата Европы, учитывая нынешние реалии в мире. Впрочем, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не поддерживает такую позицию. Журналист обратился к нему, кто не хочет видеть в России трансляций игр Евро-2024.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций Евро – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы, и мы живём! У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что в среду вечером на чемпионате Европы завершилась групповая стадия. Ознакомиться со всеми парами команд по 1/8 финала можно в нашей новости.