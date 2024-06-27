Сборная Австрии выиграла 60 процентов матчей при Рангнике

Интересной статистикой про рулевого сборной Австрии Ральфа Рангника делится Opta Sports. Так, австрийцы выиграли 15 из 25 матчей при специалисте, что составляет 60 процентов от общего их числа.

Но самое интересное, что с момента его назначения в сборную Австрии в июне 2022 года, выше процент побед среди европейских сборных только у сборной Португалии (73%), сборной Испании (67%) и сборной Нидерландов (64%).

Напомним, австрийцы выиграли группу D на Евро и получили себе в соперники сборную Турции в рамках 1/8 финала турнира. Турки заняли второе место в квартете F также с шестью очками.