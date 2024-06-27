Талалаев рассказал, какая сборная способна совершить сенсацию на Евро-2024

Андрей Талалаев, экс-наставник подмосковных «Химок», считает, что австрийская сборная способна всех удивить на проходящем сейчас в Германии Евро-2024.

Напомним, коллектив Ральфа Рангника выиграл свою группу и вышел в плей-офф, где сыграет против Турции. Матч пройдет 2 июня, арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

Талалаев отметил, что Рангник смог раскрепостить игроков своей национальной команды.

- Их сборная может сотворить что‑то такое, чего от них не ждут. Только настораживает, что австрийцы слишком ярко вошли в турнир, - сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».