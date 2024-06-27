Кирьяков считает, что критика положительно повлияла на Кварацхелию

Сергей Кирьяков, в прошлом игрок сборной России, высказался об игре грузинского вингера Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

- Наконец-то мы увидели того Кварацхелию, которого хотели видеть в двух первых матчах. Критика положительно на него повлияла - он понял, что от него ждут большего. И он повёл за собой команду, продемонстрировал свои лучшие качества, - передаёт слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, Грузия в среду нанесла поражение Португалии со счётом 2:0 и гарантировала себе участие в плей-офф, где встретится с Испанией. Хвича отметился в этой игре одним забитым мячом в начале первого тайма.