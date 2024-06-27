Названа сильнейшая сборная Евро-2024 после группового этапа

Журналисты ESPN составили рейтинг сильнейших сборных чемпионата Европы по итогам группового этапа. На первом месте оказалась сборная Испании – единственная команда, которая выиграла все три матча, причём ни разу не пропустила (3:0, 1:0, 1:0).

На второй позиции располагается сборная Португалии, а топ-3 замыкает сборная Франции. Дальше в топ-10 идут команды Германии, Англии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Италии и Бельгии.

Плей-офф Евро-2024 стартует уже в субботу, 29 июня. В этот день пройдут два матча 1/8 финала – Швейцария против Италии и Германия против Дании.

Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф