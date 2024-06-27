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Чемпионат Европы по футболу 2024

Названа сильнейшая сборная Евро-2024 после группового этапа

27 Июня 2024 • 20:19 Комментировать (2)

Журналисты ESPN составили рейтинг сильнейших сборных чемпионата Европы по итогам группового этапа. На первом месте оказалась сборная Испании – единственная команда, которая выиграла все три матча, причём ни разу не пропустила (3:0, 1:0, 1:0).

На второй позиции располагается сборная Португалии, а топ-3 замыкает сборная Франции. Дальше в топ-10 идут команды Германии, Англии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Италии и Бельгии.

Плей-офф Евро-2024 стартует уже в субботу, 29 июня. В этот день пройдут два матча 1/8 финала – Швейцария против Италии и Германия против Дании.

Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф

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Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании евро-2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
27 Июня 2024 в 21:11
На этом этапе кажется, что Евро-24 - один из наиболее слабых в обозримой истории этого турнира. По крайней мере на групповом этапе. На это указывает безликая игра основных фаворитов - Франции, Англии, Италии.
Посмотрим, что будет происходить на стадии плей-офф. Тем более, что туда прорвалась сб. Грузии))
Артур Измаилов
27 Июня 2024 в 21:18
Голандия тоже не о чем. Самая убогая сборная за все время этой сборной. Покаление пока что простодно, после Робен/Снейдеров Нистелроев
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Фоден покинул сборную Англии Хвича обратится к Роналду с просьбой Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Роналду высказался перед матчем с Грузией Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
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