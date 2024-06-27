Лишь только сборная Сербии ни разу не вела в счёте на Евро-2024

Лишь одна сборная ни разу не вела в счёте на проходящем в Германии Евро-2024 - и это сборная Сербии. Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что сербы в первом туре минимально проиграли англичанам. Во втором туре сербская сборная спасла ничью в матче с командой Словении на последних минутах (1:1). А в третьем туре сербы лишь сыграли в нулевую ничью в решающем матче с датчанами и заняли последнее место группы С.

Что любопытно, среди сборных, сумевших выйти в плей-офф, меньше всего лидировали в счете игроки сборной Нидерландов – всего лишь 12 минут и 27 секунд. В 1/8 финала турнира «оранжевые» сыграют против сборной Румынии.