Защитник сборной Англии Гехи оценил турнирную сетку Евро-2024

Футболист сборной Англии дал комментарий по поводу сформировавшейся турнирной сетки на чемпионате Европы. Как известно, до финала соперниками англичан не могут стать такие команды, как Испания, Германия, Португалия и Франция.

«На этом турнире все уже увидели, что лёгкого пути быть не может. Против каждого соперника сложно играть. Нам нужно просто сохранять спокойствие и концентрацию. Нам нужно продолжать сосредотачиваться на ближайшем матче», - слова Гехи приводятся на сайте BBC.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии 30 июня сыграет против Словакии.

Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф