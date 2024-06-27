Защитник сборной Англии высказался о критике

Защитник сборной Англии Марк Гехи дал комментарий по поводу критики, с которой сталкивается команда.

Как известно, англичане на Евро-2024 заняли первое место в своей группе, но при этом не показали по-настоящему яркой игры, забив в трёх матчах только дважды – 1:0, 1:1, 0:0.

«Я не думаю, что команда слишком зацикливается на критике. Мы благодарны фанатам за поддержку. В лагере сборной все спокойны и сконцентрированы. Все сосредоточены на следующей задаче», - цитирует Гехи BBC.

В 1/8 финала чемпионата Европы соперником сборной Англии будет Словакия. Команды сразятся воскресенье, 30 июня.