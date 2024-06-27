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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин назвал сборную, которая способна сотворить сенсацию и выбить одного из грандов турнира эксклюзив

27 Июня 2024 • 19:42 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.

- Кто пройдет дальше в паре Швейцария - Италия?

- Не могу сказать, что Италия – безоговорочный фаворит. Это одна из немногих пар, в которой трудно определить лидера. Италия пока выглядит неубедительно, что мы увидели на групповом этапе. А Швейцария показывает обнадеживающий для нее результат.

- Германия легко пройдет Данию?

- Германия сильнее. Но все равно на этой стадии легко уже не бывает. Мы видели, что немцам с каждой игрой приходилось все сложнее, хотя они ярко начали турнир. Вторая игра была уже хуже, а третья - вообще невразумительная. Не думаю, что они берегли силы. Команда эта сильная, и все равно будет себя проявлять. Но, учитывая, что Германия играет дома, она будет фаворитом в предстоящей встрече. 

- Словения сможет что-то противопоставить Португалии?

- Да. Словенцы показали, что они что-то умеют. Это организованная сборная. Понятно, что ей придется тяжело, потому что уровень футболистов соперника намного выше. У португальцев при полной самоотдаче большие шансы на победу. Тем не менее, Словения может преподнести сюрприз. Немного смущает, что команда Криштиану Роналду оступилась с грузинами, ведь даже второй состав португальцев очень сильный. Они обязаны были играть намного лучше, но немного расслабились, потому что все уже решили. Это свойственно таким командам.

- Англия может споткнуться в матче со Словакией?

- На меня англичане произвели негативное впечатление на турнире. У них такой сильный состав, и как можно так невыразительно играть? Я не понимаю. По отдельности они фантастически играют за свои клубы, но на чемпионате Европы ребята выглядят невразумительно. Я это связываю с тем, что английская Премьер-лига - один из самых насыщенных чемпионатов в Европе. А футболисты этой сборной практически все выступают в АПЛ и проводят больше семидесяти матчей за сезон. Поэтому к Евро они подошли выжатые и никак не могут себя завести, поднять свой эмоциональный фон и сыграть в полную силу. Они ведь с 1966 года ничего не могут выиграть. Это связано именно с тем, что я сказал. Хотя такие футболисты должны всех обыгрывать на классе. Запас прочности, потенциал у них огромнейший.    

- Грузия может сотворить вторую сенсацию и выбить из турнира испанцев?

- Вряд ли. Хотя у испанцев уже сложилась традиция начинать турнир ярко, хорошо проводить групповой этап, а потом с ними все время что-то случается, за исключением тех времен, когда они всех выносили. А так у них такая тенденция – чем дальше, тем им сложнее, потому что там есть много молодых ребят. Но сейчас они стали помощнее, поэтому я не вижу много шансов на успех у Грузии. Она и так прыгнула выше головы.  

- Какие прогнозы по матчу Франция - Бельгия?

- У Франции огромный потенциал, еще выше, чем у Англии. Они играют на таком классе, что лишнего не затрачивают. Сколько им надо, столько и тратят. У них огромный опыт выступлений, и они знают, как себя вести на таких форумах. От них можно ждать все время улучшения игры. Так что групповой этап - не показатель.   

- Румыния сыграет с Нидерландами. Она выступила выше ожидаемого?

- Да. Румыны неплохо выглядели, а сборная Нидерландов, наоборот, не оправдывает ожидания. По именам эта сборная обязана играть лучше, но что-то у нее не получается. Не может она выйти на свой привычный уровень. 

- Австрия - фаворит в матче с Турцией?

- От Австрии можно ждать больших сюрпризов, и мы это увидели. Занять первое место в такой группе нелегко. Очевидно, что эта сборная находится на подъеме, а сейчас у нее появилась уверенность. Команда стабильно показывает хороший, современный футбол, который приносит результат, и он зрелищный. Поэтому фаворит здесь однозначный, и это при том, что турки тоже прилично играют. 

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин
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