Игроки сборной Англии поддерживают Саутгейта – Гехи

Защитник национальной сборной Англии Марк Гехи заявил о том, что футболисты поддерживают главного тренера команды Гарета Саутгейта.

«Все поддерживают тренера. У нас очень сплочённая и объединённая команда. Все ценят тренера, особенно я. Он позволил мне дебютировать за сборную Англии и оказал мне много доверия. Я очень ему благодарен – уверен, остальная команда тоже», - слова Гехи приводятся на сайте BBC.

В настоящий момент сборная Англии готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии. Команды сыграют в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.