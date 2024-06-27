Рианчо назвал главное оружие сборной Грузии в матче против испанцев

Через несколько дней сборная Грузии сыграет первый в истории матч плей-офф крупного турнира. Противостоять кавказской команде будет лучшая команда группового этапа по набранным очкам, сборная Испании.

Рауль Рианчо, бывший испанский тренер «Спартака» предположил, кто станет главным оружием грузинской сборной против «красной фурии».

«Испания — фаворит, что объективно, но это игра на вылет. За счет чего Грузия может победить? Их главным оружием будет Кварацхелия, слежу за ним, у него впечатляющие показатели», - говорит Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что Испания с девятью баллами выиграла «группу смерти» под литерой В. А сборная Грузии заняла с четырьмя баллами третье место квартета F.