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Чемпионат Европы по футболу 2024

Начо назвал игрока сборной Грузии особенным футболистом

27 Июня 2024 • 19:28 Комментировать
Испания
...
Грузия
30.06 22:00

Начо, защитник испанской национальной команды, высказался о грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.

Испания и Грузия проведут матч 1/8 финала Евро-2024 в ближайшее воскресенье, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Он, несомненно, особенный футболист. Мы дважды играли с «Наполи» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, и я бы сказал, что он совершенно другой. Он очень быстр и очень хорош в игре один на один. Нет никаких сомнений в том, что он лидер Грузии и их главная угроза, с которой нам придётся иметь дело. Люди могут считать нас фаворитами в этом матче, но это ничего не значит для нас, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

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