Кроос и защитник «Локомотива» - в десятке игроков Евро-2024 по передачам между линиями

Любопытным рейтингом делится Opta Sports. Аналитики представили десятку футболистов группового этапа Евро-2024 по числу передач между линиями.

Первое место с огромным отрывом от соперников занял хавбек сборной Германии Тони Кроос – 102 передачи. На втором – Джованни ди Лоренцо, защитник сборной Италии – 47 передач. Лука Модрич, ещё один игрок мадридского «Реала» – на третьем месте, 43 передачи.

Что любопытно, в десятку попал защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай. У того – 37 таких передач, это восьмое место.