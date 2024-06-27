Начо – о вратаре сборной Грузии: «Постараемся забить ему как можно больше голов»

Начо, защитник испанской национальной команды, перед матчем 1/8 финала с Грузией высказался о вратаре Георгие Мамардашвили.

- Это достаточно хороший голкипер, он отлично играет в чемпионате Испании и проводит фантастический Евро. Это очень важный игрок для сборной Грузии. Однако не волнуйтесь, мы постараемся забить ему как можно больше голов, надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы день у него выдался не самым удачным, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Испания и Грузия проведут матч 1/8 финала 30 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

Отметим, что Мамардашвили выступает за испанскую «Валенсию». В прошлом сезоне Ла Лиги он провёл 37 матчей, в 13 встречах вратарь отстоял «на ноль».