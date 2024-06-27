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Чемпионат Европы по футболу 2024

Силкин назвал две сборные, которые достигли потолка на Евро эксклюзив

27 Июня 2024 • 19:16 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.

- Кто пройдет дальше в паре Швейцария - Италия?

- С учетом того, что Италия всегда долго запрягает, думаю, что именно она пройдет дальше. Но в матчах группового этапа Евро мне больше понравились швейцарцы.

- Германия легко пройдет Данию?

- Нет. Легко немцам не будет. Есть поверье, что повышенная ответственность, которая характерна для хозяев турниров, не всегда играет положительную роль. Думаю, что Германия может споткнуться. Не знаю, стало ли бы это сенсацией, но такое возможно - датчане неплохо играют. 

- Португалия для вас фаворит в игре со Словенией?

- Да. Эта сборная неплохо играла против Грузии, даже несмотря на поражение. Просто задача уже была решена. Если бы был вариант, при котором устраивала только победа, то отношение к матчу было бы совсем другим. Роналду пока не забивает, но его не могут не ставить. От него все ждут большего. Ждут голов. Может быть, он проснется.

- Англия может споткнуться в матче со Словакией?

- Я отдавал предпочтение Англии. Но не понимаю, почему эта сборная так играет. Состав там очень звездный. У них давно не было такого подбора игроков. Может быть, англичане берегли свои силы на групповом этапе. Может, есть какие-то тренерские моменты. 

- В матче Испания - Грузия фаворит очевиден?

- Думаю, что грузины уже дошли до своего потолка. Испания пройдет дальше.

- Какие прогнозы по матчу Франция - Бельгия?

- Тут трудно кому-то отдать предпочтение. Обе команды хорошие. Я бы поставил на Францию. Хотя она на групповом этапе испытывала большие проблемы с голами. Но рано или поздно эта сборная должна разродиться. Тем более сейчас, когда пошли матчи на вылет. Тут уже по любому надо забивать. Счет 0:0 не прокатит. 

- Румыния способна на сюрприз в матче с Нидерландами?

- Думаю, что дальше пройдут Нидерланды. Когда эта сборная играла с Францией, мне этот матч больше всех понравился. Голландцы продемонстрировали обученность своих ребят, их класс. Это бросалось в глаза. Думаю, что как и грузины, румыны достигли своего потолка.

- Австрия - фаворит в матче с Турцией?

- Конечно. Посмотрите, из какой группы она вылезла. Но не думаю, что австрийцы спокойно пройдут Турцию. Когда идут матчи на вылет, подход совсем другой. Если на групповом этапе можно было где-то ошибиться, исправить что-то, то теперь пойдет игра на результат. В предстоящей игре Австрия является фаворитом.    

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин
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