Полузащитник сборной Словакии: «Верю, что можем пройти Англию»

Ондрей Дуда, полузащитник сборной Словакии, высказался перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Англией.

Напомним, словаки заняли третье место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. Игра с Англией пройдёт 30 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

- Я рад, что являюсь частью этой команды, счастлив, что смогли выйти из группы. Это удивительный момент, я верю, что сейчас мы можем переписать историю и пройти ещё дальше.

Конечно, матч со сборной Англии будет другим. Но это всего лишь один матч. Мы либо выиграем его, либо нет. Это стадия плей-офф, так что шансы 5 на 50. Это определенно будет интересный матч. Я не ожидаю, что Англия сыграет так же, как на групповом этапе. Сейчас все поставлено на карту: вы либо выиграете, либо проиграете, мы можем удивлять людей, и я верю, что именно это и произойдет, - сказал футболист.