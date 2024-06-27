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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дзакканьи: «Каждая команда на Евро-2024 конкурентоспособна»

27 Июня 2024 • 18:58 Комментировать
Швейцария
...
Италия
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29.06 19:00

Маттиа Дзакканьи, полузащитник сборной Италии поделился своими ожиданиями от грядущего матча плей-офф Евро-2024 со сборной Швейцарии. Команды одними из первых начнут раунд 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы – в благоприятной части турнирной сетки. Однако на этом чемпионате Европы каждая команда – конкурентоспособна. Нам нужно сохранять концентрацию. Сборная Швейцарии – это сильная, опытная команда с хорошо подготовленными футболистами», - говорит Дзакканьи для официального сайта УЕФА.

Напомним, что итальянцы смогли чудесным образом набрать четыре очка и финишировать вторыми в квартете В. Сборная Швейцарии стала второй в группе А.

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