Дзакканьи: «Каждая команда на Евро-2024 конкурентоспособна»

Маттиа Дзакканьи, полузащитник сборной Италии поделился своими ожиданиями от грядущего матча плей-офф Евро-2024 со сборной Швейцарии. Команды одними из первых начнут раунд 1/8 финала чемпионата Европы.

«Мы – в благоприятной части турнирной сетки. Однако на этом чемпионате Европы каждая команда – конкурентоспособна. Нам нужно сохранять концентрацию. Сборная Швейцарии – это сильная, опытная команда с хорошо подготовленными футболистами», - говорит Дзакканьи для официального сайта УЕФА.

Напомним, что итальянцы смогли чудесным образом набрать четыре очка и финишировать вторыми в квартете В. Сборная Швейцарии стала второй в группе А.