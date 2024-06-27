Червиченко: Тедеско убил сборную Бельгии

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», оценил работу Доменико Тедеско на должности главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, что бельгийцы на Евро-2024 заняли второе место в своей группе, набрав четыре очка в матчах против Словакии (0:1), Румынии (2:0) и Украины (0:0). В 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют против Франции.

«Бельгия меня разочаровала на Евро. Тренер у них «способный» и умудрился убить даже такую высококлассную команду. Не удивительно, что «Спартак» с ним не смог ничего выиграть. Это говорит о том, что москвичи не того поставили у руля», - цитирует Червиченко Metaratings.

Напомним, что Доменико Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах.