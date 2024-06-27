Родич: «Проблема сборной Сербии – в главном тренере»

Милан Родич, бывший сербский игрок питерского «Зенита» высказался о провале национальной сборной Сербии на Евро-2024. По мнению Родича, корень провала сербов – в фигуре главного тренера.

«Не было хорошей тактики, игроки не знали, что нужно делать, из-за чего и результат. Думаю, что Сербии стоит поменять главного тренера», - говорит Родич с Metaratings. Как добавил серб, два очка на Евро – это очень мало для такого турнира.

Напомним, всего два балла и четвёртое место у сербской сборной в квартете С по итогу группового этапа чемпионата Европы. Для прохода в плей-офф этого оказалось очень мало.

Главным тренером сербской сборной является Драган Стойкович.