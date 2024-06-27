Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сказал, не считает форварда «Наполи» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию мировой звездой.

«Хвича же не Марадона, не Пеле, не Месси, не Роналду. Это Хвича. Он какой-то выдающийся футболист? Звезда мирового уровня? Он хочет в «Барселону», а «Реал» или ещё куда-то, а его хотят? Я бы не стал акцентировать внимание на нём, хороший футболист и не более того», - сказал Колосков.

Напомним, что в среду Хвича Кварацхелия забил гол в ворота Португалии в матче Евро-2024. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и пробилась в 1/8 финала турнира.