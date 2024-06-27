Голкипер мадридского «Реала» признан худшим вратарём группового этапа Евро-2024

Андрей Лунин, голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины признан Whoscored самым худшим голкипером группового этапа Евро-2024. Аналитический портал «наградил» его оценкой 3.8.

Второе место занял голкипер сборной Турции Алтай Байындыр (5.42). Третье место антирейтинга – у вратаря сборной Польши Войцеха Щесны (6.14).

Напомним, что Лунин стоял в воротах украинской сборной в матче первого тура против сборной Румынии. В этой игре Андрей пропустил три гола, его команда потерпела разгром. В двух следующих матчах его место занял Анатолий Трубин – при нём украинцы пропустили лишь один гол, но всё равно не прошли в плей-офф.