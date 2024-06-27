Беллингем: «В концовке игры против Словении я чувствовал себя абсолютно «мёртвым»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признался, что столкнулся физическими проблемами в последнем матче против Словении (0:0).

«В конце игр мы определённо черпаем энергию от фанатов. В концовке игры против Словении я чувствовал себя абсолютно «мёртвым». Но ты слышишь, как поют фанаты, слышишь, как они скандируют, и можешь играть. Мы показали не лучший уровень, но такое бывает. Когда ты играешь с этой эмблемой и слышишь этих фанатов, ты не сдаёшься», - сказал Беллингем в интервью Футбольной ассоциации Англии.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Словакии.