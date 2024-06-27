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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» эксклюзив

27 Июня 2024 • 18:02 Комментировать (4)

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборную Грузии и её атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию.

- Я, конечно, очень рад за грузинский футбол и за грузинский народ. Какими бы то ни было путями, но они вышли в плей-офф. Однако все же понимают, что уровень этой сборной – цирковой. Сколько там футболистов из чемпионата Грузии? Единицы. А почему? Потому что это очень слабый чемпионат.

Когда я увидел стартовый состав Португалии на последний матч, мне сразу стало всё понятно. Выпустили Роналду и Фелиша, остальные – второй состав. Играли португальцы в смешную игру. Пять раз пробили в створ – три раза попали во вратаря, два раза Мамардашвили вытащил. А потом начали бить с боковых линий – вообще маразм был.

Ашветия рассказывает, что родители грузинских футболистов не пустят своих детей играть в Россию. Так и пусть не пускают – они не нужны нам! Это только Мамука Джугели поднял Кверквелию и Кварацхелию. Им просто повезло, что они к нему попали. Он сильный агент, если его футболисты сегодня играют на высоком, как считается, уровне. Хотя я считаю Кварацхелию и Кверквелию посредственными игроками, и никто меня не переубедит. Это моё личное мнение, которое я никому не навязываю, – сказал Стипиди.

Благодаря победе над Португалией со счётом 2:0 Грузия вышла в плей-офф Евро-2024, где 30 июня встретится с Испанией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Хвича Кварацхелия Павел Стипиди ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Wetr123
27 Июня 2024 в 18:36
Цирковой или не цирковой- однако в 1/8 прошли!.. А мнение ты уже навязываешь, раз интервью опубликовано, вот если б на кухне под водочку с соседями, тогда да...
Так то и " ногу Акинфеева" в свое время можно смело назвать цирковой😄
Francisco Gento
27 Июня 2024 в 18:27
Стипиди чем-то озабочен. Наверное его когда-то чем-то обидели грузины. Или это банальная зависть?
FORZA31
27 Июня 2024 в 18:21
В 1/8 для Грузин историческое достижение.Но Испанцы их дальше не пропустят!
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Фоден покинул сборную Англии Хвича обратится к Роналду с просьбой Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Роналду высказался перед матчем с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
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