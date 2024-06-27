Камоцци считает, что у Грузии почти нет шансов пройти Испанию

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о результатах сборной Грузии на текущем чемпионате Европы.

Напомним, в третьем туре Грузия одержала победу над Португалией со счетом 2:0 и с третьего места смогла выйти в плей-офф турнира.

«Сборная Грузии сотворила чудо, выйдя в плей-офф чемпионата Европы впервые в истории. Очень рад за Хвичу — он в очередной раз показал, каким блестящим футболистом является», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что у Грузии практически нет шансов на проход Испании в 1/8 финала турнира.

Игра между командами пройдет 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.