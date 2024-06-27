Назван лучший игрок группового этапа Евро-2024 по передачам под удар

Кристиан Эриксен, плеймейкер сборной Дании стал лучшим игроком прошедшего группового этапа Евро-2024 в Германии по показателю передач под удар.

Как сообщает Opta Sports, таких передач у Кристиана набралось 13. Следом идёт лидер сборной Бельгии Кевин де Брёйне – 11. Третье место – у защитника сборной Турции Ферди Кадиоглу, 10. По девять таких передач – у Тони Крооса и Йозуа Киммиха, двух опытных игроков сборной Германии.

Датская сборная прошла в 1/8 финала со второго места квартета С, в матче этой стадии датчане сыграют против хозяйки Евро, сборной Германии.

Кстати, ранее Эриксен установил более значимое личное достижение.