Тарханов: «Я не удивлён выходу сборной Грузии из группы»

Сборная Грузии в минувшую среду сенсационно вышла из группы на Евро-2024 в Германии. Команда Вилли Саньоля обыграла сборную Португалии (2:0) и заняла третье место благодаря победе. Таким образом, на стадии 1/8 финала грузины встретятся с командой Испании.

«Знаю, как развивается футбол в Грузии, поэтому не удивлён тому, что они смогли выйти из группы. У них есть звезда Кварацхелия, показал класс», - говорит Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что первое место квартета F – за сборной Португалии (шесть очков), второе – за сборной Турции (также шесть очков). Последнее место – у сборной Чехии (один балл).