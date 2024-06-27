Гладилин: «Грузии нельзя будет первыми пропускать от Испании»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, сможет ли сборная Грузии повторить успех России в матче с Испанией.

Напомним, на чемпионате мира – 2018 сборная России прошла Испанию в 1/8 финала.

«Без удачи этого не сделать. Грузинская сборная довольно симпатичная, но им нельзя будет первыми пропускать в игре с испанцами. Если это случится, то шансов у них не будет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что грузины способны ответственно подойти к игре.

Матч 1/8 финала Испания – Грузия состоится в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.