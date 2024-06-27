Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень футбола на Евро-2024 после группового этапа.

«Групповой этап был хорош. Было много матчей, они все были достаточно интересные. Я думаю, что команды, которые прошли дальше, это закономерное явление. Они были лучше на самом деле, лучше подготовлены. На каждой игре было большое количество зрителей, полный стадион. Поэтому уровень футбола был очень высок», - сказал Сёмин.

Ознакомиться со всеми парами 1/8 финала чемпионата Европы можно в нашей новости. Матчи пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.