Гладилин: «Украинцы играли не слабее конкурентов»

Сборная Украины по итогу группового этапа Евро-2024 не смогла пробиться в плей-офф. Коллектив Сергея Реброва занял четвёртое место квартета Е. Однако бывший советский футболист Валерий Гладилин полагает, что результат «жёлто-синих» нельзя назвать провальным.

«Так сложилось. Украинцы играли не чуть слабее других команд в своей группе. Их результат не провал, просто так сложилась ситуация, что не попали в плей-офф», - говорит Гладилин для «Газеты.Ру».

Напомним, что стартовали украинцы с сенсационного поражения от Румынии (0:3), но после была обыграна сборная Словакии (2:1). Завершился групповой этап ничьей с Бельгией (0:0). С четырьмя баллами сборная Украины заняла четвёртое место, уступив соперникам по дополнительным показателям.