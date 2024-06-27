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Чемпионат Европы по футболу 2024

Масалитин назвал две команды, которые стали открытием Евро-2024

27 Июня 2024 • 17:14 Комментировать
Испания
...
Грузия
30.06 22:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какие сборные считает открытием текущего чемпионата Европы.

«Приятный сюрприз преподнесла сборная Грузии, ее можно назвать командой-открытием. Пожелаем им дальнейших успехов», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Кроме того, эксперт добавил, что к открытиям можно отнести сборную Австрии, которая одолела Нидерланды.

Напомним, сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с третьей позиции, сенсационно обыграв в заключительном туре группового этапа Португалию (2:0). Что касается Австрии, то команда Ральфа Рангника выиграла квартет D, оставив позади себя Францию и Нидерланды.

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